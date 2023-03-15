（法新社香港15日电） 随着美国两家区域银行相继倒闭引发的扩散疑虑获得缓解，投资人把目光重新放在美国联邦准备理事会（Fed）下周决策会议的利率决策，亚洲股市今天普遍反弹收高。

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银行股受美国矽谷银行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank两家银行周末倒闭拖累在前两个交易日重挫后，今天反弹走高。

在美国当局迅速反应，保证所有储户可以取回存款，以及其他银行也将获得协助后，投资人的疑虑获得缓解。

随着对美国银行类股的忧虑滑降，投资人现在得以把目光转回到通膨和美国Fed利率政策。

在升息急行军被说成是酿成矽谷银行危机的原因之一后，Fed已面临压力；外界希望Fed不要再大幅升息， 以免对银行造成更多负担。

市场上周原本预测3月22日Fed决策会议将升息2码，现在市场预期Fed升息幅度将减至1码。日本野村（Nomura）甚至预测不升反降。

昨天的最新数据显示，美国2月消费者物价指数（CPI）增幅6%，虽持续减缓也符合市场预测，但距离Fed通膨目标仍然遥远。

安达（OANDA）市场分析师莫雅（Edward Moya）说：「显然，从过去一周市场动荡来看，对3月22日（联准会）会议期待满天飞也不奇怪；不过，野村针对周末事件所提出的预测可能有点过了头。许多银行已放弃预测升息，转而预测联准会将暂停升息。」

日股基准日经指数今天近乎持平收在27229.48点。港股恒生指数收盘劲扬1.5%，来到19539.87点。上海综合股价指数收涨0.6%，来到3263.21点。

至于其他亚股，新加坡、首尔、曼谷和马尼拉股市收盘涨逾1%，雪梨、威灵顿、台北股市也都收涨，雅加达股市则微幅收跌。

© 2023 AFP