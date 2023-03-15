ChatGPT新版发布 聊天机器人表现更像人类

（法新社旧金山14日电） 新创公司OpenAI推出聊天机器人应用程式ChatGPT后，掀起一波热潮，今天发布期待已久的人工智慧技术更新版本GPT-4，表现更趋近人类。

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微软（Microsoft）支援的OpenAI去年11月下旬首度发布ChatGPT，推出后立即爆红，用户一直敲碗期待GPT-4新版本推出。ChatGPT程式是基于OpenAI较早技术版本，被称为大型语言模型。

OpenAI说：「我们已经创建了GPT-4，这是公司努力提升（机器人）深度学习的最新里程碑。」并说这项人工智慧技术在某些专业和学术上「呈现出人类表现的水准」。

更新后的GPT-4，其内容反应将更加准确，且未来不但有文字还会有图像，是此项技术的一大跃进。

举例来说，若用户发送一张冰箱内部的图片，GPT-4不仅会正确辨识图片内的东西，还会编造依这些东西做出的食物。

OpenAI表示，正与伙伴公司Be My Eyes合作，为下一步发展做好准备。

微软今年稍早表示，将向这家研发公司提供数十亿美元金援。

微软随后很快将此项技术整合至其搜索引擎Bing、浏览器Edge和其他产品之中。

这引发了各家竞争，谷歌（Google）宣布自家人工智慧技术版本，亚马逊（Amazon）、百度和脸书母公司Meta也积极投入、不落人后。（译者：纪锦玲）

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