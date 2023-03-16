燃斯里兰卡去年经济创纪录萎缩7.8%

（法新社可伦坡16日电） 斯里兰卡今天公布的官方数据显示，由于长期停电和燃料严重短缺阻碍当地商业发展，斯里兰卡受危机打击的经济去年创纪录萎缩7.8%。

广告 继续浏览后续

史无前例的经济危机在斯里兰卡引发大规模抗议活动，去年7月抗议活动达到高潮，当时示威者冲入时任总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）官邸，迫使他逃离国家并辞职。 从那时起，新政府一直致力于修复斯里兰卡饱受打击的公共财政，并确保获得亟需的国际货币基金（IMF）纾困金。 斯里兰卡去年经济萎缩7.8%，创下独立75年以来最大缩幅，而2021年则成长3.5%，2020年经济因冠状病毒大流行萎缩4.6%。 斯里兰卡统计处在声明中说，这是「经济危机恶化、电力频繁中断，以及燃料、原物料（和）外汇短缺所造成」。 数据显示，斯里兰卡的财政状况有所改善，2月通货膨长率从去年9月的历史高点69.8%放缓至50%左右。 斯里兰卡总统威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）增税，并结束对燃料和电力的丰厚补贴，以增加政府收入。前任政府去年拖欠460亿美元外债。

© 2023 AFP