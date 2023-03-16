美银行接连关门 网路谣言和线上转帐恐助长挤兑

（法新社纽约16日电） 美国两家银行近日相继迅速倒闭，有学者认为，在网路时代，引发恐惧的推文、令人焦虑的社群软体对话，加上网路银行的便利性，可能助长了这波银行挤兑潮。

广告 继续浏览后续

矽谷银行（Silicon Valley Bank）和标志银行（Signature Bank）的客户因担心损失而大量提款，重创两家银行。在这个社群媒体上谣言传播有如野火蔓延、人们透过应用程式就能移转资金的时代，银行倒闭速度之快，令人反应不及。

共和党籍的美国联邦众议院金融服务委员会主席麦亨利（Patrick McHenry）将近日动荡比拟为「第一次由推特引发的银行挤兑」。

有些令人吓出冷汗的讯息在金融客户之间流传，后来证明是误导，促使一些人呼吁关注事实，而不是臆测。

过去，「银行挤兑」是指大批储户涌向银行要求提款，但时代已经变样了；现在，只要银行准备金减少的谣言在社群媒体上传播，客户就能透过网路转帐，把谣言化为事实。

矽谷银行上周宣布坏消息之后不到48小时，就被美国联邦机构接管。标志银行也在仅仅两天后被迫关门。

在银行出状况、联邦机构接管之前的这段时间内，知名企业家敲响警钟，在推特上不断提供建议。

投资人艾克曼（Bill Ackman）周末发布推文说，如果联邦监管机关不快点介入、保障所有储户，其他银行也会从周一开始面临挤兑。

与此同时，新创企业创办人也在通讯应用程式WhatsApp群组内讨论银行遇上麻烦的传言。

美国智库「兰德公司」（RAND Corporation）研究员威尔本（Jonathan Welburn）说：「科技结合疯传的谣言，助长了危机以前所未有的速度发展。」

他说，网路银行在2008年金融危机期间就已存在，但「采用这些技术的情况肯定有增无减」。

华府的美利坚大学（American University）金融科技专家艾伦（Hilary Allen）说，银行监管机关必须采行能迅速暂停银行交易的「断路器」措施，以便在遭逢网路攻击、天气灾害或客户恐慌时派上用场。

她说，这是「非常具政治性」的做法，「银行监管机关必须思考，这种技术断路器会是什么样子，以及在什么情况下要准备部署」。

© 2023 AFP