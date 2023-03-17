银行业危机缓解 亚股延续全球反弹收高

（法新社香港17日电） 亚洲股市今天延续全球股市反弹趋势而走升，数以十亿美元计银弹对深陷困境银行展现支持，市场对银行业风暴蔓延的忧心得到缓解，投资人对此展现欢迎。

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包括摩根大通集团（JPMorgan Chase）在内11间美国大型银行宣布联合注资300亿美元（约新台币9162亿元），来支撑第一共和银行（First Republic Bank）度过难关后，让如同坐云霄飞车般的本周股��收高有望。

欧洲金融巨擘瑞士信贷银行（Credit Suisse）稍早表示，将向瑞士央行借款近540亿美元来「支持」集团。

市场欢迎相关措施，帮助道琼工业指数和标普500指数反弹超过1%，那斯达克指数劲扬超过2%。

安达（OANDA）市场分析师莫雅（Edward Moya）说，在大银行向第一共和银行提供支援以及瑞士中央银行为瑞士信贷挹注资金后，对银行业的忧心正在缓解。

「银行业的不安情绪正在迅速消退，这让大家争先恐后地重新投入风险资产。」

香港股市走高1.6%，东京股市也有1.2%涨幅，台北、马尼拉和雅加达股市则都上涨1%以上，上海股市上涨0.7%，其他如雪梨、孟买、威灵顿、首尔和曼谷股市也都收红。

然而，摩根资产管理公司（JPMorgan Asset Management）的潘迪特（Meera Pandit）警告说，尽管如释重负，投资人仍须保持警惕。

她说：「这样的修正还是有它的脆弱性存在，因为我们不知道此事还会如何发展。」（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

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