美中型银行寻求当局保障存款
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（法新社旧金山18日电） 彭博报导，美国中型银行联盟要求联邦监管机构为所有客户的存款提供两年担保，甚至超过平常的25万美元上限，以避免在矽谷银行倒闭后受到影响。
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彭博（Bloomberg）这篇报导指出，美国中型银行联盟（Mid-Size Bank Coalition of America）致函当局指出，这项措施将「立即阻止小型银行的存款被提领，稳定银行业，并大幅降低更多银行倒闭的可能性」。
矽谷银行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank近来相继倒闭引发对银行业的信任危机。
目前，在美国，存款受到银行业监管机构联邦存款保险（FDIC）担保，金额最高可达25万美元。
根据彭博报导，银行联盟表示：「尽管银行业的整体体质和安全状况良好，但对最大型银行的信心几乎都受到了影响。」
信中呼吁联邦存款保险、联邦准备理事会（Federal Reserve ）以及财政部长叶伦（Janet Yelle）确保让信心「立刻恢复」。
这些银行提案，透过增加已向联邦存款保险提交的存款担保提拨金，来挹注这项措施。
© 2023 AFP