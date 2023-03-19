联准会料将小幅升息 盼不至让金融业动荡加剧

（法新社华盛顿18日电） 在矽谷银行迅速倒闭后，下周将在华府开会的美国联邦公开市场委员会（FOMC）面临一项艰钜任务，就是在不让金融业动荡加剧的情况下，抑制通货膨胀。

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面对几十年来最严重的通膨，美国联邦准备理事会（Fed）去年至今已8次升息，希望在不让经济陷入衰退的情况下使其降温。

尽管联准会主席鲍尔（Jerome Powell）稍早示意，愿意在必要时加快升息，多数分析师和交易员仍认为，联准会为期两天的会议22日结束时，最可能出现的情况是25个基点（1码）的小幅升息。

若联准会真的升息1码，将与联准会上次于2月的升息幅度相当。

本月稍早3个中型银行迅速倒闭，让人担心倒闭潮会蔓延开来。有鉴于此，少数观察家也认为，联准会可能会暂缓升息。

矽谷银行（Silicon Valley Bank，SVB）倒闭的一个催化剂，是联准会快速从趋近于零的利率转变为大幅升息，这样的反转使矽谷银行持有的美国长期国债价值迅速降低。

花旗集团（Citigroup）全球首席经济学家席茨（Nathan Sheets）在接受法新社采访时表示，有鉴于市场处于动荡，利率调升50个基点的可能性目前「不在考虑范围」。

他说：「我预期会是25个基点，但会有场辩论，而且21日、22日的市场走势将至关重要。」

© 2023 AFP