瑞银收购瑞信未能安抚投资人 亚股全面收跌

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（法新社香港20日电） 瑞士银行集团（UBS）出手收购瑞士信贷银行（Credit Suisse），以及央行誓言对陷入困境的银行提供流动性的消息，未能安抚投资人对金融业的忧虑，亚洲股市今天全面挫跌。