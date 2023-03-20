瑞银收购瑞信未能安抚投资人 亚股全面收跌
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（法新社香港20日电） 瑞士银行集团（UBS）出手收购瑞士信贷银行（Credit Suisse），以及央行誓言对陷入困境的银行提供流动性的消息，未能安抚投资人对金融业的忧虑，亚洲股市今天全面挫跌。
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美国联邦准备理事会（Fed）本周将召开利率决策会议，市场越来越多声浪臆测联准会将暂停升息，以稳定市场。
亚洲股市今天随着欧美股市上周颓势挫跌。
香港权值股汇丰银行（HSBC）对瑞信风险债券的曝险，引发市场疑虑，拖累港股重挫，恒生指数收跌2.7%。渣打银行（Standard Chartered）同样收跌。
香港金融管理局表示，香港银行部门对瑞信的曝险「不大」。
亚洲其他银行股也遭波及，日本三菱日联金融集团（Mitsubishi UFJ Financial Group）、澳洲国民银行（National Australia Bank）和印度工业信贷银行（ICICI）皆挫跌。
日本政府表示，日本金融机构的整体流动性和资本充裕，金融市场大致稳定。
法国央行首长则在欧股开盘前表示，瑞信事件未对欧洲银行造成影响。
东京、雪梨、首尔、上海、新加坡和台北股市都收跌。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）
© 2023 AFP