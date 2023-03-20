美监管机关达协议 Signature Bank资产售予他行

（法新社旧金山20日电） 美国的银行监管机关已达协议，拟将破产的Signature Bank大部分资产出售给另一银行机构。

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矽谷银行（Silicon Valley Bank）3月初倒闭后，Signature Bank也跟进，而在一周前遭联邦存款保险公司（FDIC）接管。

根据彭博报导，FDIC也有类似的计画，打算出售矽谷银行的部分资产。

纽约社区银行（New York Community Bancorp）旗下的旗星银行（Flagstar Bank）将承接Signature Bank的所有存款业务，以及部分贷款组合。

FDIC表示，截至2022年12月31日止，Signature Bank存款金额达886亿美元。FDIC还说，Signature Bank各分行今起将以旗星银行名称营业。

根据声明稿，Signature Bank数位银行业务相关约600亿美元贷款和40亿美元存款仍将在FDIC的控制下。

美国联邦准备理事会（Fed）、财政部和FDIC上周介入干预，以避免矽谷银行挤兑风波蔓延至其他中小型银行。

美国监管当局为了安抚市场，向矽谷银行和Signature Bank客户保证，他们在银行的所有存款都能领回。

监管当局目前为止未能替矽谷银行找到买主，正在考虑分割矽谷银行。对新创企业来说，矽谷银行是一家重要的银行。

© 2023 AFP