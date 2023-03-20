Fed联手多国央行 提升美元流动性

（法新社华盛顿19日电） 美国联邦准备理事会（Fed）与另外5家央行今天宣布一项协调行动来增强银行美元流动性供应，盼能镇定席卷全球银行业的忧虑情绪。

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联准会与加拿大、英国、日本、欧洲联盟和瑞士的央行将于明天发起这项特殊行动。

此前，在瑞士政府居中斡旋下，瑞士银行（UBS）同意以30亿瑞士法郎（32亿3000万美元）收购陷入危机的瑞士信贷（Credit Suisse），避免金融危机继续扩散。

各国央行将加强所谓的货币互换操作，让非美国央行有更大管道来取得美元。

他们在联合声明中表示：「为了提高货币互换以提供美元融资的有效性，目前提供美元操作的央行已同意将7天期的操作频率从每周增加到每天。」

声明还说：「这些央行间的货币互换网络是一套可用的常设措施，是缓解全球融资市场压力的重要流动性支持，有助于减轻这种压力对家庭和企业信贷供应的影响。」

市场近来惴惴不安原因有二，一是美国矽谷银行（Silicon Valley Bank, SVB）倒闭，二是忧心以升息作为对抗通膨的手段，恐导致流动性不足。

联准会早于2020年即提供且随后扩大货币互换机制，以因应COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行引发的全球美元荒局面。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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