（法新社香港21日电） 随着爆发另一波金融危机的疑虑缓解、银行股受到鼓舞带动下，亚洲股市今天自前一个交易日的跌势中反弹。市场焦点转向美国联邦准备理事会（Fed）明天召开的利率决策会议。

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美国矽谷银行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank相继倒闭，引发投资人不安，而在领先经济体当局誓言保障存款户和援助陷入困境的银行后，过去11天来市场恐慌气氛似乎已消退。

然而，瑞士银行集团（UBS AG）以32.5亿美元并购瑞士信贷银行（Credit Suisse）之举，助长外界忧心谁会是下一个倒下的银行任人宰割。分析师警告，现在说危机已解除还言之过早。

在联准会和其他央行誓言驰援，以及瑞信风波暂时平息下，华尔街三大指数昨天全面收高，其中道琼指数涨幅逾1%。

这波银行危机爆发前，市场原本预估联准会利率可能上调至6%，现在转而预估在4%左右。

目前美国主要利率处于4.5%至4.75%，市场预估联准会22日决策会议可能按兵不动，或升息1码。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「鉴于美国区域银行的不确定性，联准会这次很可能以稳定优先，然后才是通膨。」

殷尼斯还说：「在首季油价挫跌下，这次会议对通膨问题相对没那么急迫。」

雅迪尼研究公司（Yardeni Research Inc.）总裁兼投资长雅迪尼（Edward Yardeni）表示：「依我们所见，已没必要再升息。」

日本股市今天适逢国定假日休市一天。香港股市今天在汇丰控股（HSBC）和渣打银行（Standard Chartered）等银行股涨势带动下走高，恒生指数收涨1.4%，来到19258.76点。上海综合股价指数收高0.6%，来到3255.65点。

至于其他亚股，雪梨、新加坡、台北、首尔、马尼拉、曼谷和雅加达股市都上涨。威灵顿股市则是微跌。

© 2023 AFP