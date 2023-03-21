IMF批准斯里兰卡30亿美元贷款

（法新社华盛顿20日电） 国际货币基金（IMF）一位高级官员今天告诉法新社，国际货币基金与斯里兰卡达成约30亿美元贷款协议，旨在保护斯里兰卡最贫困人口，同时解决根深蒂固的经济问题。

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国际货币基金亚太部主任锡利瓦桑（Krishna Srinivasan）受访时表示，这项「渐进式」协议将在4年内平均放款，确保「有能力负担者实际支付更多，需要保护的人得到保护」。

「它针对的是将受到最严重伤害的人，富人和有钱人将付出更多。」

斯里兰卡因致命经济和政治危机导致总统和总理辞职而拖欠外债近一年。

斯里兰卡新任总统威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）早在去年9月就与国际货币基金达成救助计画，但中国提供保证问题使协议搁置了几个月。

根据约翰霍普金斯大学高等国际研究学院（Johns Hopkins University's School of Advanced International Studies）的研究，2022年5月，中国透过多个组织持有斯里兰卡近20%的公共外债。

威克瑞米辛赫上任以来，根据国际货币基金建议实施一系列撙节措施，大幅提高税收和能源开支，同时削减政府补贴。

© 2023 AFP