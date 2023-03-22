（法新社香港22日电） 亚股今天延续全球股市涨势，因为政府承诺提供更多支持缓解了投资人对银行业的担忧，并在市场经历一个多星期的动荡后提供一些急需的稳定性。

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波动性减弱让投资人将注意力转向美国联邦准备理事会（Fed）今天稍后公布的利率决策，最近的动荡助长市场期望联准会将延后预期的大幅升息。

由于最近的危机被归咎于联准会过去一年中大幅升息，官员所承受暂停收紧货币政策的压力日益增加，许多观察家甚至预期年底前会进行多次降息。

虽然降息将对联准会对抗通膨升高的努力造成打击，但观察家认为此举对于加强稳定性，以及防止金融业再爆危机至关重要。

矽谷银行（Silicon Valley Bank）和对加密货币产业友好的商业银行Signature Bank倒闭，迫使当局承诺储户不会损失存款，以防止其他银行发生挤兑的情况。

美股和欧股的涨势蔓延到亚股，由银行股和科技股领军上涨。港股上涨1.73%，受到汇丰银行（HSBC）和渣打银行（Standard Chartered）以及电子商务巨头阿里巴巴和京东涨势支撑。

东京股市上涨近2%，而首尔、新加坡和台北股市涨幅超过1%。雪梨、上海、威灵顿、曼谷和马尼拉股市也都收涨。

© 2023 AFP