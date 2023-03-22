瑞士再保：天灾和通膨使2022年保险成本增加

（法新社苏黎世22日电） 瑞士再保险公司（Swiss Re）今天指出，2022年全球保险业者的成本因天灾而增加，又因通货膨胀而更增；并警告，在气候变迁下，未来的保险成本恐怕还会继续上升。

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法新社报导，总公司设在瑞士苏黎世（Zurich）的瑞士再保表示，2022年天灾造成的经济损失达到2750亿美元，较2021年3030亿美元减少5.8%。

不过瑞士再保指出，2022年的损失有1250亿美元投保，较2021年增加3.3%，成为保险覆盖的天灾损失连续超过1000亿美元的第2年。

瑞士再保天灾风险部门负责人贝尔托格（Martin Bertogg）说：「2022年的损失规模并非天灾异常严重造成，而是因为通膨异常严重使得资产曝险度不断提高。」

通膨推升了理赔金额，尤其是建物、住宅和汽车因天灾受损的理赔。

建材成本不断上涨和劳工短缺也导致建物修缮的索赔金额增加，自2020年初至2022年，美国建物重置成本总和估计上升了40%。

贝尔托格表示：「尽管通膨可能收敛，价值日益集中在天灾频繁地区，仍然是损失不断增加的一大推力。」

© 2023 AFP