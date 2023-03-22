美国联准会料将再升息1码

（法新社华盛顿22日电） 矽谷银行（SVB）倒闭的影响持续波及金融市场之际，美国各大银行将特别密切关注联邦准备理事会（Fed）今天稍后公布的利率决策，一般预测将再升息1码（0.25个百分点）。

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根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）的数据，大多数期货交易员预测联准会将把基准利率提高25个基点至4.75%到5.00%的区间。

这将与联准会2月上次升息幅度一致，也将是去年开始收紧货币政策以应对不断升温的通膨以来第9次升息。

但尽管做出这些努力，物价涨幅仍远高于联准会设下的2%长期通膨目标。

矽谷银行倒闭引发全球银行股受到挤压，导致另外两家美国银行迅速倒闭，以及瑞士投资银行瑞士信贷银行（Credit Suisse）与瑞士银行集团（UBS AG）合并。

年初经济数据强劲，加上银行业的不确定性，导致大多数分析师预测联准会将继续实施比先前预期较为温和的升息循环。

矽谷银行和对加密货币产业友好的商业银行Signature Bank近日倒闭后，美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天表示，美国银行业正「恢复稳定」。

但她也承认：「如果规模较小的机构面临挤兑而出现蔓延的风险，也可能需要采取类似行动。」

© 2023 AFP