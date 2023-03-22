英国2月CPI意外增至10.4% 考验英银货币政策

（法新社伦敦22日电） 今天公布的官方数据显示，英国2月通货膨胀意外升温，主要归咎于饮食价格大涨。尽管英国央行努力化解生活成本节节攀升的危机，但最新数据仍令央行再次升息的可能性增加。

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英国国家统计局（ONS）今天公布，消费者物价指数（CPI）与去年同期相较，涨幅由1月的10.1%增至2月的10.4%。

这使得英国央行英格兰银行（Bank of England）明天会议宣布再度升息的机率增加。外界原本鉴于近期商业银行业问题引发全球市场动荡，呼吁英银维持利率不变。

外界原本预测，英国通货膨胀率会降温；但饮食价格劲扬，仅局部被汽车燃料成本下跌抵销。

英国国家统计局首席经济学家费兹纳（Grant Fitzner）表示：「2月通货膨胀率上升，主要动力来自酒吧与餐厅的酒精饮料价格继1月减价后反弹。」

「食物与非酒精饮料的价格攀升至45年多来最高点，尤其一些生菜与蔬菜的涨价格外明显，因为能源成本高昂及欧洲一些地区普遍天气不佳，导致缺货或供应有限。」

英银一方面需要调高借贷成本来平息通膨；但另一方面，2家美国地区银行倒闭，以及瑞士银行（UBS）买下财务困难的瑞士大银行瑞士信贷（Credit Suisse），连串事件后续效应持续，升息行动可能有必要暂停。这使得英银陷入两难。

不过，英国政府上周预测，今年底英国通货膨胀率将大跌至2.9%，且经济将能免于衰退。

© 2023 AFP