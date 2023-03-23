亚股大多收涨 不甩华尔街重挫

（法新社香港23日电） 亚洲股��今天大多收涨，不受华尔街股��重挫影响。��场预期，在美国联邦准备理事会最新升息决策后，这一波升息循环已进入尾声。

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��场原本希望今年稍晚借贷成本可能降低，以缓解对银行业的疑虑，这样的期待被美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）的谈话浇熄。

最近两家美国银行倒闭和瑞士信贷银行（Credit Suisse）接管风波引发��场揣测，央行将会暂停对抗通货膨胀的货币紧缩政策。

但是联准会仍然聚焦抑制物价，昨天连续第9度升息，尽管1码的幅度只有本月初��场预期的一半。

亚洲股��今天开盘走挫，在美元走弱之下，盘中涨跌互见。券商认为联准会紧缩循环已经进入尾声。

SPI资产管理公司（SPI Asset Managemen）分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示，鲍尔「强调最近的纷乱很可能会收紧信贷条件、限制联准会升息幅度，美元因此重摔」。

科技股反弹，香港股��领涨逾2%，上海、首尔、台北、曼谷和威灵顿股��跟进。不过东京、雪梨、新加坡、马尼拉股��收跌。

澳盛银行集团（Australia & New Zealand Banking Group）策略师布鲁赫德（John Bromhead）看好后��说：「现在我猜主要风险事件已经不碍事了，风险基调可以很快改善。」

© 2023 AFP