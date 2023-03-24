市场对银行疑虑难除 亚股回档

（法新社香港24日电） 市场对银行业的疑虑挥之不去冲淡了对各国央行升息循环可能已接近终点的希望，亚股经过一周来大致健全的走势后，今天回档。

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当局对陷困银行和存款人提供支撑的承诺，为担心美国两家银行倒闭以及瑞士信贷银行（Credit Suisse）遭收购恐带来再次金融危机的投资人形成了稳定力量。

这个混乱局面也迫使美国联邦准备理事会和他国央行改变货币政策方案，以避免金融业出现进一步问题。

美国联准会22日宣布升息一码，较最近乱局出现前的预估幅度减半，并暗示升息可能止步。此外，有关联准会甚至可能在年底开始降息的说法，也与日俱增。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）经营合伙人殷尼斯（Stephen Innes）警告：「要使联准会降息，恐怕银行业必须比现在更混乱；不过，更重要的是，预期中的信贷市场更加紧缩会对实体经济造成多大负面冲击。」

投资顾问公司Plante Moran Financial Advisors投资长贝尔德（Jim Baird）警告，麻烦问题还没结束。 他说：「金融市场稳定与降温速度较大家期望缓慢的通膨之间拉锯，将使联准会本已艰钜的挑战更加复杂，并使政策错误的风险增加，也为已露端倪的潜在衰退敞开大门。」

目前这些对于经济展望的忧虑，使亚股在美股上扬的同时，仍承受压力。

香港恒生指数在银行巨头汇丰（HSBC）大跌拖累下，滑落133.96点或0.67%，以19915.68点作收。东京日经指数下挫34.36点或0.13%，收在27385.25点。上海综合指数跌20.99点或0.64%，收3265.65点。 雪梨、首尔、新加坡和威灵顿也都收低；然而马尼拉、雅加达和孟买逆势上扬。

© 2023 AFP