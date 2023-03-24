德意志银行股价重挫 引发危机疑惧

（法新社法兰克福24日电） 德意志银行（Deutsche Bank）违约成本激增，重燃外界对银行业危机扩大的疑惧，今天股价重挫。

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法新社报导，德国最大银行－德意志银行今天在法兰克福股市一度跌幅超过14%，收盘跌8.5%报8.54欧元。

投资人担忧银行业体质状况，德意志银行预防债务违约的风险成本、即信用违约交换（CDS）大幅攀高。

美国3家区域银行倒闭，加上瑞士银行集团（UBS）强制接手瑞士信贷银行（Credit Suisse），本月稍早曾引发市场骚乱，现在德意志银行又成为投资人关注的焦点。

德意志银行的竞争对手－德国商业银行（Commerzbank）也表现欠佳，今天盘中一度重挫8.5%，收盘下跌5.45%报8.88欧元。

德国银行股走弱，领跌欧洲银行股，法国兴业银行（Societe Generale）和法国巴黎银行（BNP Paribas），以及英国数家银行股价都挫跌。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）针对德意志银行再度提出保证，表示这家银行早已「现代化和组织化其营运方式，这是一家相当赚钱的银行，没有理由去担心」。

萧兹在布鲁塞尔举行的欧盟领袖峰会指出，欧洲银行体系在严格规定和监管下「表现稳定」。

德意志银行已进行了重大重整，包括裁员数以千计员工、更加专注欧洲营运等，去年已重回财务健康状况，公布2007年以来最高年度获利。（译者：徐睿承）

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