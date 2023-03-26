马斯克为推特估价 现值仅200亿美元

（法新社纽约26日电） 据美国新闻媒体看到的内部电子邮件，亿万富豪马斯克认为推特公司现值为200亿美元，还不到他于5个月前收购这个社群媒体平台时支付的440亿美元的一半。

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这封致员工电邮讨论该旧金山公司一项新股票补偿计画，以及员工在X控股（X Holdings）的股份归属。自从马斯克（Elon Musk）于去年10月底收购推特公司（Twitter Inc.）以来，X控股成为推特母公司。

上述补偿计画给推特估价200亿美元，较社群平台Snapchat母公司Snap Inc.（182亿美元）或图片分享社群网站Pinterest（187亿美元）略高，后两者都在公开��场进行交易。

法新社致函推特公关部门查询，只得到自动回覆的粪便表情图示。

马斯克在上述内部电邮中表示推特价值突然萎缩，还说平台面临的财务困境严重到使其一度处于破产边缘。

马斯克昨天在推特推文说：「推特正走向一年损失30亿美元。」

他表示，推特年营收下滑15亿美元，并有规模相同的偿债负担，导致这个平台「钱只够用4个月」。

持有推特多数股权的马斯科一言以蔽之说：「极其可怕的情况。」

但是他接着表示，广告主现在开始回流，「看起来我们今年第2季将会打平」。这位反覆无常亿万富豪入主推特后，吓跑不少广告主。

马斯克在这封电邮中还说，他看到一条可以让推特估价达2500亿美元的「清晰但艰难的道路」，不过没有表示得花多久达成。

© 2023 AFP