瑞信遭收购 大股东沙乌地国家银行董事长辞职

（法新社利雅德27日电） 原是瑞士第2大银行瑞士信贷（Credit Suisse）最大股东的沙乌地国家银行（Saudi National Bank）今天宣布，董事长库德里已请辞获准。瑞信因财务困难，本月遭到收购。

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沙乌地国家银行于沙乌地证券交易所（Saudi Stock Exchange）发布的公告中说，董事会接受了库德里（Ammar AlKhudairy）「因个人因素」提出的辞呈。

瑞信股价本月15日大跌，因库德里先前表示，由于监管限制，沙乌地国家银行不会将瑞信持股比重由现有的9.8%再提高。

尽管瑞信股价隔天翻涨，归功于取得瑞士央行提供540亿美元救命金，盼重建投资人信心；但外界仍担忧更大范围金融业体质，导致瑞信19日遭到瑞士最大银行瑞士银行（UBS）收购。

库德里在发言掀起轩然大波后，曾尝试淡化他所称市场「恐慌」反应的严重性。他告诉美国财经频道CNBC：「看看银行股整体的下跌情况，...这是恐慌，...我相信是完全没有正当理由的，无论对瑞信或整体市场而言。」

美国「华尔街日报」（The Wall Street Journal）上周报导，沙乌地国家银行投资瑞信的15亿美元持股部位，是在沙乌地阿拉伯实际统治者王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）命令之下进行。

根据报导，沙乌地主权财富基金的一些官员认为，这项投资行动「太过冒险...可能牵涉法律问题，且未来可能蒙受巨额亏损」。

© 2023 AFP