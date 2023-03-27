银行业隐忧挥之不去 亚股走势分歧

（法新社香港27日电） 亚洲股市今天走势分歧。由于银行业状况依然不稳定，预料全球股市本周可能继续动荡。

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美国联邦存款保险公司（FDIC）在亚股收盘前宣布，美国第一公民银行（First Citizens Bank）已同意收购矽谷银行（Silicon Valley Bank）。矽谷银行本月稍早破产，令人担心危机可能在全球银行业扩散。

另一方面，积弊多年的德意志银行（Deutsche Bank）在经历大规模重组后，已于去年恢复财务健全。然而该银行现况上周又引发疑虑、市场受到影响，促使美国总统拜登（Joe Biden）、德国总理萧兹（Olaf Scholz）与其他欧洲官员出面安抚投资人情绪。

ACY证券（ACY Securities）首席经济学家班奈特（Clifford Bennett）今天在一份纪要中写道，德国政府不太可能放任德意志银行破产或面临重组，但当前情况显示，「西方重要经济体的银行系统正面临持续且不断增长的压力」。

班奈特表示：「当前这种氛围，没有银行不受影响。导致目前所见这场危机的力量━较高的利率和储户的不确定情绪━只会继续增长。」

香港与上海股市今天收跌。东京、雪梨、新加坡股市则跟随美股上周结束时的温和涨势而收高。

© 2023 AFP