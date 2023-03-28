银行危机忧虑缓解 亚股多收高

（法新社香港28日电） 随着美国破产的矽谷银行（Silicon Valley Bank）被收购，缓解市场对银行危机的忧虑，亚洲股市今天普遍收高。

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总部位于北卡罗来纳（North Carolina）的第一公民银行（First Citizens Bank）同意收购矽谷银行「所有存款和放款」的消息传出后，鼓舞欧美股市走高。

澳洲国民银行（National Australia Bank）外汇策略部门负责人厄崔尔（Ray Attrill）表示，第一公民银行出手，「有助在（全球市场）建立正向氛围」。

「加上周末期间未再传出负面消息，银行股领军上涨，带动多数主要指数反弹走高。」

世界银行（World Bank）昨天警告，中国经济成长料将放缓，恐拖累全球成长降至本世纪以来最低点。

世银首席经济学家吉尔（Indermit Gill）说：「我们已习于中国扮演全球经济火车头，这点必须改变，因为中国经济成长率料随时间变化而减缓。」

亚股今天普遍收高，日股日经225指数收涨0.2%，来到27518.25点。港股恒生指数收高1.1%，来到19784.65点。上海综合股价指数收跌0.2%，来到3245.38点。

雪梨、威灵顿、新加坡、雅加达和首尔股市都收涨，台北股市则收跌。

© 2023 AFP