联准会理事示警通膨前景恶化 升息行动恐延长

（法新社华盛顿31日电） 美国联邦准备理事会（Fed）的一名高层官员今天警告，美国通货膨胀情况自今年初以来已经恶化，这可能导致联准会打击物价上涨的持续行动延长。

广告 继续浏览后续

联准会（美国央行）利率政策订定委员会投票成员之一库克（Lisa Cook）在俄亥俄州一场经济会议上发表预备讲稿时说，如果数据「显示经济力道持续，且通货膨胀降温速度减缓」，那么联准会「可能还有更多工作要做」。

联准会为了积极尝试让处于历史高点的通货膨胀率朝其长期目标2%下降，自去年3月以来已9度调升基准放款利率，且间隔短暂。

不过，在美国矽谷银行（Silicon Valley Bank, SVB）近期因利率曝险情况令人担忧而戏剧性倒闭、掀起银行业风暴后，联准会已因此重新考虑在3月进行较大幅度升息，最终选择了幅度较小的升息0.25个百分点（1码）。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）在利率决议后暗示，联准会可能只会再升息1次，就让当前升息循环告一段落。

今天稍早公布的数据显示，联准会偏好的衡量通膨指标「个人消费支出物价指数」（PCE Index）2月涨幅下降。然而，库克在今天的演说中示警，去除波动的食物和能源价格后，美国核心通膨率依旧远高于联准会希望见到的水准。

她表示：「通膨景象甚至比今年稍早看似情况更不利。整体而言，新进数据可能暗示，今年通膨率会稍微升高、经济成长更强劲。」

但库克也说，她会「密切观察银行业情势发展。银行业有可能让信贷环境收紧，进而抵销一些经济力道」。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

© 2023 AFP