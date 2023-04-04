美经济数据差有利升息放缓 亚股大多收高

（法新社香港4日电） 亚洲股市今天追随昨晚美国股市涨势，收盘大多走扬，因最新数据暗示美国经济成长减速，可能有利于联邦准备理事会（Fed）缓和升息步调。但油价大涨引发的疑虑影响到利多效应。

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美国供应管理协会（ISM）公布备受关注的最新美国工厂活动指标，显示连续第5个月萎缩，不如预期。但美股标普500和道琼工业指数却应声上涨。

分析师表示，这份数据暗示美国经济出现成长放慢迹象，而这可能使联准会有余裕缓和其升息循环步调。

不过，石油输出国家组织（OPEC）成员国周末意外宣布减产每日100多万桶原油，刺激油价昨天劲扬逾6%，使得通货膨胀升温的疑虑再度大增，也为力抗通膨的央行官员带来新的苦恼。

投资人目光如今投向7日将公布的美国3月就业报告，内容将对于美国经济及货币政策紧缩效应提供最新概况。

东京股市今天收盘上涨0.4%，上海股市收高0.5%，新加坡、首尔、威灵顿和雅加达股市也收红。雪梨股市同样收涨，因澳洲储备银行（Reserve Bank of Australia）在连续10次会议升息后，这次决定停手。

不过，香港股市经历连续5个交易日走扬后，今天收盘下跌0.7%。马尼拉和曼谷股市同样收低。

© 2023 AFP