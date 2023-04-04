3家加密货币平台合并 打造加拿大交易所巨头

（法新社蒙特娄3日电） 加拿大当局正试图弥补对加密货币业缺乏立法管理的缺失之际，加国3家加密货币公司今天宣布，他们正在共同创建加国最大且唯一受到全面监管的平台。

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数月前加密货币平台FTX破产，其创办人班克曼－佛里特（Sam Bankman-Fried）面临贿赂和诈欺等指控丑闻，消息震撼整个加密币产业。

根据联合新闻稿，WonderFi、Coinsquare和CoinSmart等3家公司合并后，托管资产将超过6亿加元（约新台币138.7亿元）。

Coinsquare执行长皮泽尔（Martin Piszel）表示：「这种结合将创立一个安全、可靠、可扩展且受监管的交易平台，能与仍在加拿大营运又不受监管的全球交易平台竞争。」

新平台将能顶着Coinsquare的名号。Coinsquare是去年10月率先向加拿大国家监管机构注册的平台。

WonderFi策略投资人欧莱瑞（Kevin O'Leary）表示：「多年来，注册的加密货币平台营运上一直处于劣势，因为竞争对手提供服务而不用承担依从成本，其获利高出许多。」欧莱瑞是美国投资实境秀「创智赢家」（Shark Tank）的明星投资人。

欧莱瑞说：「那些日子结束了…一些投资人见到加密货币巨大潜力，能让金融服务更透明、成本更低、生产效率更高，这些投资人正寻求能与监管机构协调运作的投资机会。」

最近几个月，美国监管机构严厉打击加密货币平台。上周，全球最大加密货币交易平台币安（Binance）遭美国监管机构起诉，导致加密货币几乎全线重挫。

美国主要交易平台Coinbase透露，市场监管机构美国证券管理委员会（SEC）表示将以违反证券法规理由起诉Coinbase，作为整顿币圈的一环。 （译者：纪锦玲）

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