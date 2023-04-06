日本混合动力车当道 电动车普及率偏低

（法新社东京6日电） 池田淳（Atsushi Ikeda，音译）非常喜欢他的汽车，以至于他成立特斯拉（Tesla）车主俱乐部，但他拥抱电动车让他在日本成为异类。

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从中国到美国市场竞推更多电动车上路，但在日本混合动力车仍占据主导地位。

日本2022年卖出5万9000辆新的电动车，创下历史新高，是2021年的3倍，但仍不到2022年日本所有汽车销量的2%。

这种情况似乎有违常理，因为日本是混合动力车和电动车的先驱。日本汽车工业雇用该国8%劳动力，并占其所有出口的1/4。

但专家表示，混合动力车的风行实际上阻碍电动车的普及，日本汽车制造商并不急于放弃现有的产品线。

日本电气化研究所所长和田健一郎（Kenichiro Wada，音译）说：「我认为丰田汽车不希望趋势朝向插电式混合动力车和电动车，因为丰田专注于混合动力车，也有大量投资。」和田健一郎曾在2000年代帮助三菱汽车开发早期电动车。

他将丰田汽车公司比拟为一位排名第一的相扑选手，渴望「尽可能长时间地保有现状」。

尽管存在障碍，但仍有一些改变的徵兆，部分原因是海外市场对电动车的目标要求更高。

思佰益证券公司（SBI Securities）汽车产业分析师远藤浩二（Koji Endo，音译）说，如果他们不能对这些新需求做出「快速反应」，「一些日本汽车制造商可能会消失」。

© 2023 AFP