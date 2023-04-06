美衰退疑虑加深 亚股走势低迷

（法新社香港6日电） 市场对美国经济衰退的疑虑日增，亚股今天走势低迷。交易商正等待重大就业数据公布，此一数据可能会影响美国联邦准备理事会下一次的利率决定。

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先前数周在联准会有望放松货币政策紧缩速度的激励下，股价涨升，但本周公布的数据又掀起了关于联准会一年来升息行动恐已过火的议论。

供应管理协会（ISM）昨天公布的报告显示，美国服务业的成长速度不及上月预估；另一项报告指出，民间企业雇主3月已放缓聘雇速度。

在此之前一天的新闻指出，全美就业机会已跌至2021年5月以来最低点。

尽管交易商早已希望劳动市场趋紧和经济趋缓，能使联准会停止升息，但如今市场日益担心，美国经济将严重衰退。

这个衰退前景使美股今天大多收低，也使亚洲股市出现悲观气氛，东京日经指数同时遭遇日圆汇率走强压力，大跌340.63点或1.22%，以27472.63点作收。雪梨、首尔、新加坡、台北和马尼拉也都收跌。

上海综合指数微跌0.07点，收在3312.63点。威灵顿也收平盘，孟买小涨。

香港股市跌后反弹，恒生指数上扬56.61点或0.28%，收在20331.20点。

© 2023 AFP