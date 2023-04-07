IMF总裁：全球2023年经济成长率预料不到3%

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（法新社华盛顿6日电） 国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）今天示警，几乎所有先进经济体持续走缓，预料将拖累全球今年经济成长率不到3%。 法新社报导，乔治艾娃在IMF与世界银行（World Bank）下周召开春季会议前的演说中表示：「由于地缘政治紧张升高，通货膨胀居高不下，强劲复苏遥遥无期。」 她还在华府一场活动中说：「这对所有人的前景都将造成伤害，尤其是对最弱势的人和最弱势的国家。」 俄罗斯去年2月挥军入侵乌克兰，波及全球经济，骤然打断了COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后的复苏，全球去年经济成长率几乎腰斩至3.4%。 虽然亚洲新兴市场的经济产出可望大幅增加，预料印度和中国将占今年所有成长的一半，但全球9成先进经济体预估成长减缓的影响将盖过这些好消息。 乔治艾娃表示：「成长依然处于历史性低点，现在和中期都是如此。」 她还说，未来5年全球经济成长率可能维持在3%左右，这是1990年代以来最低的中期预测。 乔治艾娃表示，预期低所得国家将受到借贷成本高涨和出口需求下滑的双重打击，恐导致贫穷和饥饿情况恶化。 她说：「约15%低所得国家已经陷入债务困境，另有45%正接近这种状况。」她呼吁较富裕的IMF成员国提供更多援助。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）