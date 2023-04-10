（法新社香港10日电） 在部分国家适逢假期、整体市场交投清淡的情况下，亚洲股市今天走势不一。美国最新就业数据显示联准会（Fed）恐必须再度升息，不过市场对经济可能陷入衰退的忧虑得到缓解。

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美国7日公布外界关注的非农业就业数据，显示这个世界最大经济体的成长减缓，影响投资人信心。

市场现在目光转向本周将出炉的通膨数据。

利率虽攀升，但在上月发生两家银行倒闭、以及瑞士信贷（Credit Suisse）遭并引发的银行业动荡下，市场押注官员将比预期提早结束升息循环。

部分评论家甚至表示，联准会可能在年底前宣布降息。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略分析师殷尼斯（Stephen Innes）则表示：「联准会不太可能在降息方面『让步』，除非美国经济陷入深度衰退。」

「鉴于通膨仍将持续，加上联准会温和评论减少的情况下，除非我们进入真正的衰退，否则市场可能必须移除降息的可能性。当然，这两种情况对股市都不利。」

殷尼斯还说，就业报告数据「振奋人心」，显示就业市场微妙再平衡，经济有可能软着陆。

由于区域内多数股市适逢复活节假期还在休市，今天市场交投清淡。

东京、首尔、曼谷和台北股市都收涨，上海、新加坡和雅加达股市则收跌。

© 2023 AFP