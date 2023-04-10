国家附属变政府资助 推特改NPR属性注记

（法新社华盛顿9日电） 推特（Twitter）将美国「全国公共电台」（NPR）标记为「国家附属媒体机构」引起轩然大波后，今天改口称为「政府资助」媒体。

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法新社报导，马斯克（Elon Musk）旗下的推特也称英国广播公司（BBC）为国家附属媒体，但BBC的资金主要是来自英国家户的付费使用。据报导BBC也已联系推特要求澄清。

推特是8日悄悄调整对全国公共电台的标注；之前全国公共电台向推特抱怨，称「国家附属机构」一词具有贬低意味又不准确。

推特上周比照对中俄国营媒体的做法，对全国公共电台标注「国家附属媒体机构」。

全国公共电台为此停止推文以表抗议，并更新推特官方帐号上的自家简介，称「全国公共电台是一个独立的新闻组织，致力于让公众了解周遭世界。在任何地方都能读到我们的新闻」。全国公共电台拥有超过880万名粉丝。

全国公共电台执行长兰辛（John Lansing）表示，推特先前做法「令人无法接受」。全国公共电台其他像专责音乐的推特帐号没被标「国家附属媒体机构」，目前则都持续发布推文。

在这次全国公共电台标注风波的几天前，推特才撤销「纽约时报」在平台上的认证标记。纽时与全国公共电台一样常被指责左倾，尤其令美国保守派不满。

马斯克多年来对新闻媒体的态度都极为不屑，最近几周新闻界透过推特的新闻信箱提问时，还会收到自动出现的一个大便表情符号作为戏谑回覆。

全国公共电台6日表示，马斯克在一系列电邮中示意标记可能「不准确」，他们会进一步调查此事。马斯克在致函全国公共电台时说：「推特的营运原则就是公平与平等对待，若我们将非美国的帐号标记为政府所属，那就也该对美国的帐号比照办理，但在全国公共电台这边可能做得不够准确。」

根据全国公共电台表示，他们的预算大部分来自全美的其他付费电台会员，来自联邦挹注的资金不到1%。（译者：纪锦玲）

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