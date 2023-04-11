投资美国3银行爆雷 瑞典退休基金撤换执行长

（法新社斯德哥尔摩11日电） 瑞典最大退休金基金之一Alecta因投资的矽谷银行等3家美国银行爆发财务危机，而损失近200亿克朗（约新台币580亿元）后，今天宣布撤换执行长。

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Alecta透过声明表示：「董事会如今做出结论，Alecta需要新的领导人来执行资产管理业务必要的改变，以及修复信任。」

Alecta表示，现任执行长毕林（Magnus Billing）下台的人事令「即刻生效」，副执行长索尔斯朗（Katarina Thorslund）将暂代执行长直到找到固定接替人选。

Alecta在3月中旬宣布，因在爆发危机的3家美国银行持有投资部位，总计损失196亿克朗。这些银行分别是现已倒闭的矽谷银行（Silicon Valley Bank，SVB）和Signature银行（Signature Bank），以及第一共和银行（First Republic Bank）。

在矽谷银行倒闭的几天前，Alecta告诉瑞典金融报纸「工业日报」（Dagens Industri），它为了加码投资美国小众银行，而已把在瑞典2家最大银行持有的资产全数出脱。

Alecta本月初宣布撤换股票部门主管，并且将减少在远离瑞典市场的私人企业持有大笔投资部位。

© 2023 AFP