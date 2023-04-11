3离任推特高层告推特 要求支付职务诉讼衍生费用

（法新社旧金山10日电） 美国富豪马斯克（Elon Musk）去年10月入主社交媒体推特，随即解雇3名高阶主管。3人今天提告，要求推特偿还他们为配合先前职务所衍生的相关诉讼、调查及国会质询费用。

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前推特（Twitter）执行长亚格拉沃（Parag Agrawal）、前法务长盖德（Vijaya Gadde）及前财务长西格尔（Ned Segal）提告时主张，推特拖欠他们超过100万美元，依法有义务支付他们这笔款项。

推特用「便便」的表情符号回应法新社的置评请求，这已成为其惯例。

法庭文件概略列举了与美国证券管理委员会（U.S. Securities and Exchange Commission）和司法部调查有关的大笔费用，但不包括调查性质或调查是否持续进行的详细资讯。

根据法庭文件，亚格拉沃和西格尔去年向美国证券管理委员会提供证词，并「持续与联邦当局合作」。

美国证券管理委员会正在调查马斯克收购推特股份时，是否遵守证券交易相关规定。

马斯克去年底发布涉及内容审核的「推特文件」（Twitter Files）后，盖德被要求出席美国国会一场关于科技巨头和言论自由的听证会。

3名前推特高层主张，推特应按照协议偿还相关款项，却只承认收到他们的请款单。

© 2023 AFP