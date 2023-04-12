中泰高铁计画延宕 专家称曼谷似未若北京热衷

（法新社泰国呵叻12日电） 随着泰国积极推动延宕已久的中泰高速铁路计画，泰国历史最悠久的车站之一面临遭拆除的命运。此计画引发民众不安，忧心失去文化遗产，以及泰国政府和北京的关系日益密切。

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偌大的混凝土桥墩支撑着新建的高架轨道，耸立在一片绿油油稻田中，穿越泰国东北乡村地区一处安静的角落。中泰铁道将耗资54亿美元，经由寮国连接泰国的曼谷和中国的昆明，是中国一带一路倡议的一部分，预定2028年前完工。

泰国总理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）声称，这条长达600公里的铁道路线可以促进和中国的贸易，提振泰国的经济。帕拉育将在5月14日登场的大选面临一番苦战。

泰国境内的铁道总长度近5000公里，但破旧的铁道系统让泰国人却步，即使道路事故率高，民众仍青睐开车。

这条中泰铁路一旦完工，中国制的列车将从曼谷以高达250公里的时速驶往与寮国仅隔着湄公河的廊开（Nong Khai）。

然而，东北部主要城市呵叻（Nakhon Ratchasima）一座1990年由泰王拉玛五世（King Rama V）启用的古老车站，如今面临遭拆除的命运。

拆除工作原订年初展开，在地方人士奔走下延后至今。随着5月14日的大选逼近，泰国官员无意在选前作出决定，地方人士希望拆除日期可以往后延。「我们会把握这个机会，和候选人谈一谈。」

这项中国2010年向泰国政府提出的铁路计画，因而再次延宕。

帕拉育领导的军政府积极和中国建立更密切的关系，引发部分人士忧心泰国舍弃在华府和北京之间保持平衡的政策。

然而，帕拉育最终和中国签署一项协议，铁道计画的全部支出由泰国负责，同时采用中国建议的技术。

着有「泰国：美国与中国间的角力战场，在夹缝中求存的东南亚王国」（Thailand: Shifting Ground between the US and a Rising China）的作者札瓦基（Benjamin Zawacki）指出，长期的延宕显示泰国对于这项计画未若中国热衷，并担心陷入一带一路倡议过深。

札瓦基表示：「花了这么长的时间，证明了泰国并非一面倒的热衷。」

积欠中国高额债务是参与「一带一路」国家引以为忧问题，而泰国为这条铁路出资凸显它与邻国寮国的不同。寮国的磨万铁路于2021年开通，北京出资七成，寮国出资的金额则多半来自向中国的银行贷款。

曼谷朱拉隆功大学（Chulalongkorn University）教授奇拉提瓦（Suthiphand Chirathivat）说，这样的延宕有助泰国取得中泰铁道的所有权。

他告诉法新社：「现在这是泰国和中国合作的计画。我们出钱，在我们自己的土地上盖。」

他说，中国是巨人哥利亚（Goliath），泰国是大卫（David）。泰国必须以小博大。

© 2023 AFP