投资人静待美通膨数据出炉 亚股走势不一

（法新社香港12日电） 亚洲股市今天走势不一，市场投资人静待美国公布最新通膨数据。

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美国7日出炉的稳健就业数据缓解经济可能陷入衰退的疑虑，也升高市场预期联准会（Fed）可能持续紧缩货币政策、以降温经济来压低通膨的心理。

分析师指出，未来几天的发展将左右市场的情绪；美国今天稍后将公布消费者物价指数（CPI），接着在明天公布趸售物价指数（WPI），财报季将于后天登场。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略分析师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「随着联准会（升息）循环将臻顶，市场自然预期下一步是降息。」

殷尼斯指出，以过去经验来看，联准会降息对股市来说固然是大利多，但联准会若决定在2023年底降息，降息速度可能比升息速度慢两倍。

日股基准日经指数收涨0.6%，来到28082.70点。港股恒生指数今天在阿里巴巴和腾讯等科技巨擘跌势拖累下，收跌0.9%，来到20309.86点。上海综合股价指数则收涨0.4%，来到3327.18点。

至于其他亚股，雪梨、首尔、台北和威灵顿股市都收高，新加坡、曼谷、马尼拉和雅加达股市则收跌。

© 2023 AFP