美国通膨数据降温 激励亚股上涨

（法新社香港14日电） 美国昨天公布的新数据显示通货膨胀持续放缓，激起投资人对于美国联邦准备理事会（Fed）的长期升息行动正接近尾声怀抱希望，美国股市应声劲扬，带动亚洲股市今天收盘上涨。

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法新社报导，美国3月生产者物价指数（PPI）与2月相较意外下跌，且跌幅0.5%创下2020年4月以来最大降温速度。加上前一天公布的美国3月消费者物价指数（CPI）跌幅大于预期，这些数据暗示联准会的货币紧缩政策终于正在收效。

此外，美国昨天公布的上周初次申请失业给付人数高于预期，这也令市场的乐观情绪增加，并带动华尔街股市三大指数收盘强劲扬升，其中那斯达克指数上涨近2%。

投资人如今预测，联准会将在5月会议升息25个基点（1码），之后可能按兵不动。一些人甚至仍冀望联准会将在年底时降息。

市场焦点现在转向明天将公布的美国零售销售数据，企业财报季也将正式开跑，由摩根大通（JPMorgan Chase）、富国银行（Wells Fargo）和花旗集团（Citigroup）等银行业巨擘打头阵。

鉴于欧美银行业3月发生动荡，包括有3家美国银行爆发危机，以及瑞士大银行瑞士信贷（Credit Suisse）被国内较大同业瑞士银行集团（UBS AG）并购，因此投资人热切等待银行业财测。

亚洲股市今天收盘上扬，其中东京股市以1.2%幅度领涨，香港股市收高0.5%，上海股市收涨0.6%，雪梨、首尔、新加坡、台北、马尼拉和雅加达股市也全数收红。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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