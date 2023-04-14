IMF总裁吁避免第二次冷战 盼各国采取更多行动

（法新社华盛顿13日电） 国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）今天呼吁要避免「第二次冷战」，期盼各国能采取更多措施，来避免全球贸易日益分散所导致代价高昂的后果。

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乔治艾娃在世界银行（World Bank）和国际货币基金春季会议正式开始的记者会上说：「我也是知道冷战会带来什么后果的其中一人，冷战对人才和对世界的贡献来说，都会造成损失。」

她说，「我不想看到这样的情况重演」，并补充说，世界应该「理性地接受我们需要付出一些代价，也会产生一些分裂，但必须让这些代价降低」。

法新社报导，乔治艾娃是在前苏联的卫星国保加利亚出生长大。

她表示，世界银行和国际货币基金等多边机构，在防止世界分裂成不同集团，并造严重经济后果一事上可以发挥重要功能。

国际货币基金本周稍早的报告预测，英国脱欧、美中贸易战，和俄罗斯入侵乌克兰等事件导致贸易日益破碎化，可能会使全球经济规模比原本该有的规模缩减7%。

乔治艾娃表示，政策制订者在「捍卫公民利益」上，发挥至关重要的作用。

她说：「如果我们不能变得更为理性，那么世界各地的人会过得更糟。」

© 2023 AFP