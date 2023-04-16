沙国再转沙乌地阿美持股至主权基金 官股降至90%

（法新社利雅德16日电） 沙乌地阿拉伯今天将第2批沙乌地阿美石油公司4%股权移转至该国主权财富基金的掌控下。沙国政府目前持有的沙乌地阿美石油公司股权降至90%左右。

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去年沙国也将4%沙乌地阿美石油公司（Aramco）股权，移转至主权财富基金的掌管之下，当时据估价值为800亿美元（约新台币2兆4450亿元）。

沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）报导，当局并未揭露最新移转持股的价值。当局将沙乌地阿美石油公司持股移转至该国主权财富基金「公共投资基金」（Public Investment Fund，PIF）旗下的沙纳比尔投资（Sanabil Investments）。PIF由沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）主导。

沙国实际统治者王储穆罕默德．沙尔曼声称成立PIF是提振和分散国家经济，以及扩增投资机会计画的一环。

去年沙乌地阿美石油公司股权直接转进PIF。PIF旗下管理的资产超过6200亿美元（约新台币18兆9480亿元），是世界上规模最大的主权财富基金之一。

王储穆罕默德．沙尔曼表示，这次股权转移之后，沙国政府「仍将是沙乌地阿美石油公司的最大股东」，总计持有该公司90.18%股权。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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