默沙东逾3300亿并购加州生技公司 着眼制药多元化

（法新社纽约16日电） 制药大厂默沙东集团（Merck & Co.）今天宣布，将以近110亿美元价格收购位于加州的生技公司Prometheus Biosciences。

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默沙东声明指出，两家公司「已达成最终协议」，根据协议内容，默沙东同意透过子公司以每股200美元的现金收购Prometheus，总价约为108亿美元（约新台币3318亿元）。

纽约证券交易所14日Prometheus收盘价报每股114.01美元。

Prometheus正在开发一种治疗自身免疫性疾病的疗法，名为PRA023的药物，包括治疗溃疡性结肠炎和克隆氏症（Crohn's disease） 。

默沙东董事长暨执行长戴维斯（Robert Davis）在声明中表示：「与Prometheus的协议将加速我们在免疫学领域的发展，在这领域仍有大量病患需求。」

他说，这项交易能让默沙东的产品组合多样化，并有助推动默沙东「未来10年良好成长」。

默沙东2022年第4季财报优于预期，销售为138亿美元，比前一年同期成长2%。部分受惠于抗癌药物的强劲销售，即便是旗下对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）药物「莫纳皮拉韦」（molnupiravir）销售下滑。 （译者：纪锦玲）

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