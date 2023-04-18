中国经济数据高于预期投资人不埋单 亚股多收跌

（法新社香港18日电） 尽管数据显示，经历3年痛苦的清零防疫政策后，中国经济有复苏迹象，第1季经济成长率远高于预期，亚洲股市今天大多下跌。

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受到上个月零售销售数据高于预期的激励，中国经济第1季比去年同期大幅扩张4.5%。中国经济在去年经历几十年来最糟糕的表现之后，重振人们对经济复苏的乐观态度。

这些数据对这个世界第2大经济体来说是好兆头，在上周公布的通货膨胀数据显示消费者活动仍然疲软之后，这些数据缓解了一些忧虑。

然而，工业产值和固定资产投资低于预期的数据显示，经济依然疲软，复苏可能不平衡。

摩根资管环球市场策略师朱超平说：「由于去年的基期低，我们预计在未来几季会看到更高的经济成长率，而且5%的年度成长率目标应该可以实现。」

「尽管如此，经济中仍然存在一些挑战。」

中国经济仍然受到一系列问题的困扰，包括负债累累的房地产业、全球通货膨胀和其他地区衰退的威胁，以及与美国的地缘政治紧张关系。

上海、东京和雅加达股市上涨，但香港、雪梨、首尔、新加坡、威灵顿、孟买、台北、曼谷和马尼拉股市走弱。

其中日股基准日经指数收涨0.5%，来到28658.83点。港股恒生指数下滑0.6%，来到20650.51点。上海综合股价指数则收涨0.2%，来到3393.33点。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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