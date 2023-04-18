印度首家苹果直营零售店开张 果粉排队抢头香

（法新社孟买18日电） 苹果公司今天在印度开设第一家直营零售店，凸显这家美国科技巨擘越来越关注这个南亚国家，将其当作主要销售市场和中国的替代制造中心。

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法新社报导，苹果公司（Apple Inc）执行长库克（Tim Cook）在员工的欢呼声中，亲自打开大门欢迎客人。

这家直营店设在印度金融之都孟买一家豪华购物中心，数百名果粉在店外排队，其中一些人甚至通宵等待。

总部位于美国加州的苹果公司大手笔押宝这个有14亿人口的国家，20日还将在印度首都德里开设第2家零售店。印度智慧手机用户数量仅次于中国，居世界第2。

这家全球市值最大的公司也正扩大在印度的制造比重，寻求让供应链多元化，摆脱对中国的严重依赖。

苹果公司在17日的声明中说，这些零售店代表在印度的业务「大举扩张」。

苹果2020年于印度推出线上商店，但由于先前投资规定的限制和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而拖延，直到现在才开设正式的实体店。印度先前的投资规定要求外国零售商要在当地采购30%的原料，后来放宽这项规定。

30岁的销售和行销主管梅塔（Purav Mehta）在零售店外露营过夜，还带来他尚未拆封的2013年版iPod Touch。

他告诉法新社：「我们一直在期待…长久以来我们一直在等待这个。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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