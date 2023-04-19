亚股涨跌互见 投资人关注Fed动向采取守势

（法新社香港19日电） 亚洲股市今天涨跌互见，投资人试图评估美国联邦准备理事会（Fed）打击通膨行动的下一步，部分投资人似乎开始采取「守势」模式。

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SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略分析师殷尼斯（Stephen Innes）在报告中说，「随着市场对联准会是否处于升息循环顶端持续辩论，全球投资人似乎进入守势模式」。

部分分析师警告，某些投资人对即将降息明显有信心是错误的。

美国基准利率目前处于4.75%至5%，联准会内部对未来利率走向的看法似乎分歧。

亚特兰大联邦准备银行总裁波士蒂克（Raphael Bostic）希望再升息一次，然后将利率维持在5%附近一段时间；圣路易联邦准备银行总裁布勒德（James Bullard）则希望利率上调至5.5%至5.75%。

汇丰控股（HSBC）全球外汇研究部门主管马科尔（Paul Mackel）提醒投资人在市场相对平静的情况下，「不要太掉以轻心」。

马科尔告诉彭博电视（Bloomberg Television）：「再升息2次，然后就是『呃，接下来会是什么？』我们会不会面临规模更大的减缓？」

投资人也在评估中国经济的前景，昨天出炉的数据显示，中国1至3月经济成长率4.5%，超乎预估。

殷尼斯说：「市场一向倾向于低估中国的好消息，但我们认为这种改善，未来几个月将变得更加难以忽视。」他还点出，这种改善因为「持续的再启动能、仍宽松的总体经济政策，以及去年的低基期」等因素所致。

日股日经225指数今天收跌0.2%，来到28606.76点。港股恒生指数收挫1.4%，来到20367.76点。上海综合股价指数收低0.7%，来到3370.13点。

至于其他亚股，雪梨、首尔、威灵顿、雅加达和新加坡股市皆收涨。台北、曼谷和马尼拉股市则收跌。

© 2023 AFP