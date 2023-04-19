英国3月通膨率微幅下滑 但仍超过10%

（法新社伦敦19日电） 尽管英国采取一系列积极的升息措施，今天公布的官方数据显示，英国3月通货膨胀率虽略为下滑，但仍盘据在10%以上，进一步加剧生活成本危机。

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英国国家统计局（ONS）在声明中说，3月消费者物价指数（CPI）上升了高于预期的10.1%，但低于2月10.4%。

然而，由于包括电费和瓦斯费在内的食品和住房成本飙升，通货膨胀率仍维持在两位数。

市场原本预估会降到10%以下。

英国国家统计局首席经济学家费兹纳（Grant Fitzner）说：「3月通货膨胀率略为下滑，但仍处于高位。」

「（通货膨胀率）下降的主要原因是汽车燃料价格和取暖用油成本，这两者都在去年同期大幅上涨后下降。」

「服装、家具和家庭用品价格上涨，但涨幅远较去年为低。」

然而，费兹纳说，这些涨幅放缓「部分被食品成本所抵消，食品成本仍在急剧攀升」。他指出，面包和谷物通货膨胀率创下历史新高。

由于主要天然气生产国俄罗斯全面入侵乌克兰后，引发能源成本飙升，英国通货膨胀率在去年10月飙升到41年来的新高，超过11%。

然而，英国预测到今年底，通货膨胀率将跌至2.9%。

英国财政大臣韩特（Jeremy Hunt）回应今天公布的数据时说：「这些数据准确再度证实我们为什么必须继续努力降低通货膨胀，这样我们才能减轻家庭和企业的压力。」

自2021年底以来，英国央行英格兰银行（Bank of England, BOE）已经连续11度升息，以控制飙升的物价。

英国央行的基准利率目前为4.25%，是2008年底以来的最高水准。

© 2023 AFP