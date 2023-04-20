台积电首季毛利率56.3%超预期 每股纯益7.98元

（法新社台北20日电） 台积电公布第1季营收167.2亿美元，顺利达成营运目标；首季毛利率达56.3%，超越目标并优于市场预期，归属母公司净利新台币2069.9亿元，每股纯益7.98元。

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台积电下午举行线上法人说明会，公布第1季营运结果。首季营收167.2亿美元，顺利达成原订的167亿至175亿美元目标，约新台币5086.3亿元，季减18.7%，年增3.6%。

台积电第1季车用电子平台销售季增5%，表现最佳；其余平台销售同步下滑，消费性电子平台季减5%，高效能运算平台季减14%，物联网平台季减19%，智慧手机平台季减27%。

台积电第1季7奈米制程比重20%，5奈米制程比重31%；包含7奈米及5奈米的先进制程比重51%。

受较低的产能利用率及不利的汇率因素影响，台积电第1季毛利率跌破6成关卡，滑落至56.3%，较去年第4季下滑5.9个百分点，不过优于原预估的53.5%至55.5%目标。

台积电第1季归属母公司净利2069.9亿元，季减30%，年增2.1%，每股纯益7.98元，表现优于市场预期。

© 2023 AFP