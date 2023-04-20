投资人忧心通膨和利率前景 亚股跌多涨少

（法新社香港20日电） 随着投资人对通膨前景与央行升息打击通膨的计画感到忧虑，欧美股市前一天的表现乏善可陈，亚洲股市今天跌多涨少。

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美国联邦准备理事会（Fed）最新公布的褐皮书报告显示，美国经济近几周「变化不大」，华尔街股市闻讯收盘近乎持平。

尽管通膨减缓速度不如预期，近日市场乐观预期在经济数据显示通膨减缓下，联准会等央行很快将放慢升息步伐。

但最新数据显示英国物价仍盘踞高点，在食品价格飙涨影响下，3月消费者物价指数（CPI）和去年同期相比增幅超过10%，升高外界预期英国中央银行英格兰银行必须持续紧缩货币政策的心理。

这也意味着通膨依然居高不下，决策官员仍面临降低通膨的艰巨任务。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「在英国公布飙涨的通膨数据后，市场再度注意到潜在需求稳健下，全球通膨难以压低，大盘可能还处于惊吓中。」

英格兰银行自2021年底以来已11度升息，仍未能将通膨控制在接近2%的目标。

美国企业最新公布的财报也未能鼓舞市场信心，摩根士丹利（Morgan Stanley）和科技巨擘国际商业机器公司（IBM）最新财报虽超乎预期，但电动车大厂特斯拉（Tesla）1至2月获利和去年同期相比衰退约25%，低于预期。

塔桥顾问公司（Tower Bridge Advisors）分析师奥格（Maris Ogg）说，美股持平反映了近日财报表现「参差不齐」。

日股基准日经225指数收涨0.2%，来到28657.57点。港股恒生指数收涨0.1%，来到20396.97点。上海综合股价指数收跌0.1%，来到3367.03点。

雪梨、新加坡、首尔、威灵顿、曼谷和台北股市今天都收跌，马尼拉股市则收涨。 （译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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