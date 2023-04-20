特斯拉降价 2023第一季获利下滑

（法新社纽约19日电） 美国电动车大厂特斯拉（Tesla）今天公布第一季财报，营业利润25亿美元、年减24%，营收则为233亿美元、年增24%，显示特斯拉降价虽提振需求，却冲击利润率。

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特斯拉首季每股盈余符合华尔街预期，利润率则不如预期。特斯拉股价在盘后交易下跌5.8%至170.1美元。

为了与其他车厂推出的电动车竞争，特斯拉今年展开一连串降价，最近一次是在过去24小时内于美国调降部分车型售价。

特斯拉表示，利润率在「可控速率下」缩减，并点出「特斯拉拥有独特的机会」，暗示未来还会持续降价。

特斯拉主张，在竞争对手崛起之际，特斯拉在电动车市场的领先地位，将使公司得以在成本上低于其他竞争对手。

特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）在与分析师的电话会议中表示，降价与宏观经济因素有关，尽管利润率较低，但卖出更多车才是主要目的。

马斯克认为，美国联邦准备理事会（Fed）一连串升息，其实是助长物价上涨，民众对于经济衰退和失业的担忧，也代表「人们普遍会延后购买新车等大额消费」。

但由于降价，特斯拉的营业利润率从上一季的16%降至11.4%。

在电话会议中，马斯克和其他特斯拉高阶主管多次被问到他们对于利润率的展望，但他们不愿设定目标，仅说这有部分取决于无法控制的因素，例如关键大宗物资的价格。

看好特斯拉战略的投资人，将降价视为特斯拉抢攻市占率的方式，与此同时，竞争对手也在成本压力下力拚增产。

不过，怀疑论者认为，这种定价策略令人质疑特斯拉的长期获利能力，并削弱特斯拉应有的独特性。

© 2023 AFP