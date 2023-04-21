推特无预警删除名人帐号蓝勾勾

（法新社洛杉矶20日电） 社群媒体推特今天开始大规模删除用户的「蓝勾勾」验证标记，包括罗马天主教教宗、美国前总统川普、国际巨星小贾斯汀（Justin Bieber）推特帐号的蓝勾勾都消失。

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推特（Twitter）老板马斯克（Elon Musk）先前曾允诺要让推特摆脱所谓的「领主和农民制度」，提议将蓝勾勾卖给愿意按月支付8美元的用户，去年更称这种做法有望让「新闻业民主化并赋予人民发声权」。

推特先前对名人、记者和政治人物设定收回蓝勾勾的日期，不过随着日子过去，一直未采取明显的行动。

然而法新社、其他新闻机构记者及多个高知名度推特帐户的蓝勾勾，如今似乎都已被删除。

政治人物以及官方机构似乎也受到波及，美国联邦参议员夏茨（Brian Schatz）对此表达反对，担心在灾难发生时恐影响民众信任。

他推文指出：「推特应该为紧急事件负责人设置认证管道，确认他们在推特上的真实性，否则冒名顶替者可能会带来痛苦与死亡。」

他写道：「我不是在抱怨我自己的蓝勾勾标记，我只是认为在自然灾害发生期间，有必要确认美国联邦紧急事故管理总署（FEMA）真的是FEMA。」

在推特今天大规模删除蓝勾勾之前，推特才和各大新闻机构为此事争论不休，这些新闻机构反对在他们的推特帐号上贴标签表明他们是「国家附属」或「由政府资助」。

公共的瑞典广播电台（Sveriges Radio）本周表示，瑞典将跟进美国全国公共电台（NPR）以及加拿大广播公司（CBC）的做法，停止在推特发文。

© 2023 AFP