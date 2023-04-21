经济衰退与升息疑虑夹击 亚股收低

（法新社香港21日电） 由于最新数据暗示美国经济步伐正在放缓，引发衰退疑虑盘旋；加上美国联邦准备理事会（Fed）官员再度强调应继续升息来对抗顽强的通货膨胀，亚洲股市今天收盘大多下跌。

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投资人还受到一些美国地区性银行发布的财报惊吓，因为内容显示获利前景恶化，而美国银行业3月才经历动荡，有3家银行倒闭。

美国昨天公布，单周持续申请失业给付人数冲上2021年11月以来新高，且新申请失业给付的人数也增加，这些都指向美国劳动市场正在转弱。

昨天更早出炉且备受关注的费城联邦准备银行制造业指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）显示，美国制造业活动减少逊于预期。种种数据暗示，全球最大经济体美国正开始感受到联准会一年来升息行动带来的压力。

股市交易商一方面紧盯企业发布的财报，同时将注意力转向联准会5月会做出的利率决定。

费城联邦准备银行总裁哈克（Patrick Harker）昨天在预备讲稿中表示，为了支持联准会履行让美国失业率与通膨率皆维持低落的双重职责，「可能有必要更多一些货币紧缩，以确保政策具有足够限制性」。

美国股市3大指数昨天收盘应声下跌，其中科技股因投资人预期货币政策将进一步紧缩而遭到打击，汽车制造商股价则因价格战疑虑而重挫。亚洲股市今天跟进走低。

东京股市收盘下跌0.3%，香港股市收挫1.6%，上海股市重挫2.0%，雪梨、首尔、台北、曼谷也全数收黑。新加坡、威灵顿和雅加达股市逆势收高。

© 2023 AFP