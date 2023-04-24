亚股走势不一 投资人静待美科技巨擘财报出炉

（法新社香港24日电） 本周将有多项重要经济数据出炉，美国多家科技巨擘也将公布最新财报，投资人大多抱持观望态度，亚洲股市今天走势不一。

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市场目前弥漫观望气氛，投资人静待亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）、谷歌（Google）母公司Alphabet，以及脸书（Facebook）母公司Meta公布财报。

澳洲国民银行（National Australia Bank）经济学家史垂克兰（Tapas Strickland）指出：「在年初以来市场避险情绪升温的情况下，本周科技巨擘的财报对股市回升很重要。」

股市交易商也将从各种蛛丝马迹中一窥美国联邦准备理事会（Fed）利率政策的下一步。

富兰克林坦伯顿投资方案（Franklin Templeton Investment Solutions）基本面研究和ESG整合部门主管史传德（Kim Strand）告诉彭博电视（Bloomberg Television）：「认为联准会将积极降息直到年底是错误的想法。」

「我们认为联准会所表达的是它将继续升息，直到看到通膨回落为止。」

日股基准日经指数收涨0.1%，来到28593.52点。港股恒生指数收跌0.6%，来到19959.94点。上海综合股价指数收跌0.8%，来到3275.41点。

至于亚洲其他股市，雪梨、首尔股市收跌，新加坡股市持平。台北、威灵顿和马尼拉股市则收涨。

© 2023 AFP