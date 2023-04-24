瑞银出手完成并购前 瑞信首季资金外流逾2兆

（法新社苏黎世24日电） 瑞士信贷银行今天公布财报，2023年前3个月该行资金外流逾680亿美元（约新台币2兆1030亿元），这可能是瑞士银行集团（UBS）完成收购该行前，瑞信最后一次发布财报。

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瑞士第二大银行瑞士信贷银行光第一季就失血612亿瑞郎（约686亿美元）。

与此同时，瑞信今年第一季净利成长至124亿瑞郎，主要因遭瑞银紧急并购后，瑞信发行的债券遭注销。瑞信去年同期则是呈现钜额亏损。

投资人急切等待瑞信公布首季财报，以从中一窥瑞银集团收购后面临的挑战。瑞银上月19日在瑞士当局强力要求下，紧急收购瑞信。

瑞信表示，这波「重大净资产外流」，特别是在3月下半最为庞大，因为在瑞银出手并购前，恐慌气氛笼罩。

瑞信在财报中说：「截至2023年4月24日，（资金）外流速度已趋于温和，但外流态势未改变。」

瑞信过去几年来丑闻缠身，今年3月美国3家区域银行破产后，市场陷入恐慌，瑞信也摇摇欲坠。

瑞银在瑞士当局紧急出手施压下，于3月19日傍晚同意以32.5亿美元并购瑞信。

瑞信2022年亏损73亿瑞郎，瑞银集团去年则是获利76亿美元。瑞信2022年最后一季资金外流1105亿瑞郎。

瑞信今天公布的季度财报可能是最后一次，之后将视该行与瑞银集团合并进度而定。瑞银集团明天将公布财报。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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